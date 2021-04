Snelloket cultuur biedt financiële steun

Vanaf 1 april gaat er een nieuwe, snelle subsidieregeling van start voor (podium)kunstenaars en ZZP’ers in de cuturele sector van de provincie Groningen. Waar normaal gesproken de lokale overheden initiatiefnemers zijn voor dit soort regelingen, komt het initiatief en het budget in dit geval uit het culturele veld zelf!

Een aantal rijksgesubsidieerde culturele instellingen zet een deel van hun steunbudgetten in om Groninger (podium)kunstenaars die nu geen steun vinden, een collectief gebaar als hart onder de riem te steken met een financiële bijdrage aan een productie. In totaal is er €170.000 beschikbaar. Het is essentieel om via deze weg te benadrukken hoe ontzettend belangrijk het voor Groningen is om een breed en divers cultureel veld te behouden. Elke individuele kunstenaar en ZZP’er draagt bij aan het culturele Groningen waar we allemaal zo trots op zijn.

Hoe werkt het?

Op 1 april gaat het snelloket open via de website van Kunstraad Groningen. Het is een variatie op de succesvolle Balkonscèneregeling van het Fonds Podiumkunsten. De regeling is bedoeld voor kleinere projecten van Groningse makers en (podium)kunstenaars (geen rechtspersoon noodzakelijk) die nog dit jaar plaatsvinden. De bijdrage is €2.500 voor kleinere projecten en €5.000 voor grotere. Cofinanciering is niet noodzakelijk: er kan tot 100% van de kosten worden aangevraagd. De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst en op = op. Dus wees er snel bij!

Partners

Het snelloket wordt mogelijk gemaakt door: Noord Nederlands Toneel, Club Guy & Roni, Noorderzon Festival of Performing Arts & Society, Noord Nederlands Orkest, Eurosonic Noorderslag, Jonge Harten Festival, Grand Theatre Groningen en Het Houten Huis. In samenwerking met de cultuurpijlers, gemeente Groningen, provincie Groningen en Kunstraad Groningen.

Voor meer informatie en aanvragen kijk je op de site van Kunstraad Groningen.

Foto: POPgroningen