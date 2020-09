Sneltreinen tussen Groningen en Winschoten

Reizigers in de vijf extra treinen in de ochtendspits en in de acht treinen in de middagspits reizen tussen Groningen en Winschoten negen minuten sneller. De extra treinen stoppen op de stations Groningen Europapark en Scheemda. “Met deze investering zorgen we ervoor dat we regio en stad nog beter met elkaar verbinden. Zo maken we wonen in de regio en werken in de stad aantrekkelijker”, aldus Anton van Duuren, projectleider provincie Groningen.