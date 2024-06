Solidair Groningen presenteert eerste Impactjaarverslag

GRONINGEN – Op vrijdag 21 juni wordt het Impactjaarverslag van Solidair Groningen & Drenthe gepresenteerd en overhandigd aan bisschop Ron van den Hout van het bisdom Groningen-Leeuwarden en aan Evert van Dijk, hoofdredacteur van Dagblad van het Noorden. De uitreiking is ’s middags om half vijf bij het Bisdomhuis aan de Ubbo Emmiussingel 79 te Groningen.

Het is de eerste keer dat Solidair Groningen & Drenthe een Impactjaarverslag presenteert; om zichtbaar te maken wat de projecten daadwerkelijk teweegbrengen. Daarvoor wordt samengewerkt met Alexander Impact: zij zorgen voor registratie en gegevensverwerking om te laten zien, wat de effecten zijn van onze maatschappelijke activeringsprojecten.

Het Impactjaarverslag toont de diversiteit van activiteiten en doelgroepen: Solidair is actief met projecten gericht op het signaleren van verborgen armoede, steun bij integratie voor nieuwkomers, het activeren van kerken voor duurzaamheid en ander maatschappelijk activeringswerk. Overal gaat het om mensen op weg te helpen en een beetje gelukkiger te maken.

De projecten van Solidair zijn opgezet met veel verschillende partners; verspreid in de provincies Groningen en Drenthe. Over enkele projecten is er een uitgebreider verhaal met ervaringen van deelnemers in het verslag opgenomen. Van alle projecten zijn de behaalde resultaten vermeld. Na de officiële presentatie op 21 juni is het Impactjaarverslag ook in te zien op onze website www.solidairgroningendrenthe.nl.

Verder in het jaarverslag de historie en ontwikkeling van Solidair sinds 1957 en de huidige organisatie. Er werken 10 medewerkers samen met meer dan 100 vrijwilligers en stagiairs aan de projecten, die voor vele honderden mensen in het noorden veel impact blijken te hebben. Solidair Groningen & Drenthe is gevestigd in Assen.

Foto: Eigen materiaal Solidair Groningen & Drenthe (ingezonden)