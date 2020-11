SoLow opent nieuwe winkel in H&M-pand Grote Markt

GRONINGEN – Morgen is het zover, dan vindt de opening plaats van SoLow in het centrum van Groningen. De winkel zal het voormalige H&M pand aan de Grote Markt betrekken.

SoLow is een winkelketen met een actueel assortiment van verrassende gebruiksartikelen, hebbedingetjes, cadeau- en feestartikelen. Je vindt SoLow in de grotere stadscentra door het hele land. SoLow zat voorheen gevestigd aan de Vismarkt, de winkel verhuist nu naar de Grote Markt 3. De opening vindt vrijdag 20 november om 11.00 uur plaats, iedereen is welkom om een kijkje te komen nemen in de nieuwe mooie winkel.

Verhuizing

De winkel aan de Vismarkt is één van de eerste en oudste winkels van de winkelketen SoLow. Het werd tijd voor de nodige veranderingen. De winkel aan de Grote Markt is ruim 4 keer zo groot als de oude winkel en wordt daarmee de op één na grootste winkel van SoLow. Het pand zal worden ingericht volgens de laatste formule van SoLow. De directeur, Danny Dame, geeft aan dat het assortiment, zoals de klanten van SoLow gewend zijn, nog vele malen uitgebreider zal worden. De focus van de nieuwe winkel ligt op feest- en cadeauartikelen.

SoLow

In 2003 opende het eerste filiaal in Rotterdam in winkelcentrum Zuidplein. In de jaren daarna verspreidde SoLow zich over heel Nederland. De winkelketen maakte een gestage groei door, jaarlijks worden er nieuwe winkels geopend. SoLow hoopt in de toekomst nog meer te kunnen uitbreiden, bijvoorbeeld naar de grote historische binnensteden van Nederland en zo de klanten te kunnen blijven verrassen en verblijden met vernieuwende producten.

Foto: SoLow