SP: “Cameratoezicht Folkingestraat alleen als oorzaken drugshandel en -overlast beter aangepakt worden”

De gemeenteraadsfractie van de SP in Groningen wil dat burgemeester Schuiling meer inzet op het aanpakken van de oorzaken en het oplossen van drugshandel in Groningen. Volgens de socialisten hebben omwonenden van de Folkingestraat nu ernstige overlast van drugshandel.

Eerder waren er vergelijkbare problemen rondom de Hoekstraat, Muurstraat en Vishoek. SP-raadslid Lucy Wobma wil dat burgemeester Schuiling met een plan van aanpak komt om de oorzaken van drugshandel en -overlast echt aan te pakken. Volgens de SP-fractie is dit op de langere termijn de beste manier om overlast voor omwonenden te voorkomen en herhaling van discussies over cameratoezicht te voorkomen.

SP-raadslid Lucy Wobma:

SP-raadslid Lucy Wobma:

"Wij zijn niet principieel tegen cameratoezicht, maar wel erg terughoudend. Voor omwonenden is de huidige situatie onleefbaar, daar zou cameratoezicht nu verbetering in kunnen brengen."

Alleen is volgens de socialisten het probleem van drugshandel en -overlast daarmee niet verdwenen maar verplaatst het zich vooral.

“De discussie over cameratoezicht verhult het gebrek aan echte oplossingen en een echt aanpak. Voordat de SP met cameratoezicht in de Folkingestraat instemt, willen wij van burgemeester Schuiling een plan van aanpak tegen drugshandel en -overlast zien.” Aldus Wobma.

Afgelopen woensdag sprak de gemeenteraad over de plannen voor cameratoezicht in de Folkingestraat. De gemeenteraad is verdeeld over wel of geen cameratoezicht. Wanneer burgemeester Schuiling aan de voorwaarde van de SP tegemoet kan komen, heeft het voorstel voor cameratoezicht een meerderheid in de gemeenteraad. Op woensdag 28 april neemt de gemeenteraad een besluit.

Foto: SP Groningen