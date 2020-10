SP: “College moet meer doen om toenemende sociale ongelijkheid door corona bestrijden”

De Groningse gemeenteraadsfractie van de SP wil dat het college van burgemeester en wethouders meer doet om de toenemende ongelijkheid als gevolg coronavirus te bestrijden. Uit onderzoek van het CBS en het Amsterdam UMC blijkt dat mensen uit lagere sociaaleconomische klassen 60 procent meer kans hebben om te overlijden aan de gevolgen van het coronavirus.

Volgens het onderzoek komt dit door een algemeen kwetsbaardere gezondheid en immuunsysteem, dat mensen uit lagere sociaaleconomische klassen vaker buiten huis en in verzorgende beroepen werken en in slechtere woonomstandigheden leven.

De SP wil dat het college van burgemeester en wethouders ingrijpt en haar armoedebeleid en inkomensondersteuning fors uitbreid en veel meer investeert in het onderhoud en de isolatie van woningen. Daarnaast roept de partij op om met het CBS en de RUG en het UMCG een vergelijkbaar onderzoek te doen naar de Groningse situatie.

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk:

“Het verschil in levensduur tussen mensen in rijke en arme buurten is in Groningen al 7 jaar. De coronacrisis legt een vergrootglas op de sociale ongelijkheid die al bestond. Groningen is één van de gemeenten met de grootste armoedeproblematiek van het land.. In de begroting voor 2021 moet het gemeentebestuur hier veel meer geld voor beschikbaar stellen.”

De partij wil dat de gemeente veel meer gaat investeren in de directe leef- en woonsituatie van mensen in de wijken.

Dijk: “Bomen op de Grote Markt zijn mooi, maar de absolute prioriteit moet nu liggen in het vereffenen van sociaaleconomische klassenverschillen en de gevolgen van deze sociale ongelijkheid bestrijden.”

Vandaag berichtte de NOS dat voedselbanken in de problemen komen doordat het aanbod van voedsel afneemt en het aantal mensen dat een beroep op de voedselbank doet toeneemt. In Groningen is het aanbod van voedsel met twee derde afgenomen en uit navraag blijkt dat het aantal mensen dat beroep doet op de voedselbank wel (licht) is toegenomen. De voorzitter van Voedselbank Nederland bereidt zich voor op een groei van 50 procent vanwege de coronacrisis.

“Als we aan de ene kant structureel minder eten aangeleverd krijgen en aan de andere kant wel meer cliënten, dan komen we echt in een spagaat.” zegt Pien de Ruig van Voedselbank Nederland

In schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders roept de SP op om de conceptbegroting voor 2021 te herzien, het armoedebeleid uit te breiden en onderzoek door het CBS en de RUG te laten doen naar de specifieke gevolgen voor Groningen.

“We moeten nu de kennis en kunde van onderzoekers van de RUG en het UMCG gebruiken voor het oplossen van deze maatschappelijke problemen.” Aldus SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk.

Normaal gesprokken moeten schriftelijke vragen door het college van B&W binnen drie weken worden beantwoord. De SP vraagt het college van B&W om deze vragen voor de behandeling van het armoedebeleid en de gemeentebegroting 2021 te beantwoorden.

Foto: SP Groningen