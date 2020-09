SP: De Oosterpoort behouden in plaats van nieuw muziekcentrum

De SP wil dat het gemeentebestuur alsnog onderzoek gaat doen naar de mogelijkheid om De Oosterpoort met de nodige aanpassingen op de huidige plaats te behouden, in ieder geval voor een langere periode.

De fractie had hier meerdere keren om gevraagd, maar daar werd geen gehoor aan gegeven. Wel lijken de plannen voor een nieuw muziekcentrum in sneltreinvaart door te denderen. De SP vindt de huidige plannen onverstandig en financieel niet goed onderbouwd. Ook gezien de crisis waarin de wereld en met name de evenementenbranche zich momenteel bevindt. Een kritische blik en een nieuw waardeoordeel is nodig.

Kort geleden werden er een aantal mogelijke locaties voor het nieuwe muziekcentrum als impressie getoond aan de raad. Hierbij is de aanname dat De Oosterpoort hoe dan ook gaat verdwijnen, maar daarvoor nog wel tenminste tien jaar mee moet. De SP denkt dat dit met de nodige aanpassingen naar twintig jaar verruimd kan worden om de huidige ontwikkelingen beter op te vangen.

Daarnaast vraagt de SP zich af of het de wens van Groningers is om een nieuw, duur muziekcentrum met grote pophal te bouwen of dat dit een ambitieus plan is uit de bestuurskamer.

SP-raadslid Lucy Wobma:

"Voor de coronacrisis was de bouw van zo'n pophal al een gok. Zo'n hal moet gevuld worden en de wereldwijde competitie om bands is enorm. De multinational Live Nation heeft een monopoliepositie en die zet hun bands liever in hun eigen zalen in Amsterdam neer. Mocht er toch vraag zijn naar grotere acts met meer bezoekers dan kan MartiniPlaza dat wat de fractie betreft prima aan. Daarnaast is de de financiële positie van de gemeente door corona nog slechter geworden dan die al was en is nog helemaal niet duidelijk hoe zich dat verder gaat ontwikkelen."

De SP heeft vragen ingediend bij het gemeentebestuur om op bovenstaande en een aantal andere vragen antwoord te krijgen. Er wordt binnen drie weken antwoord verwacht.

Foto: SP Groningen