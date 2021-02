SP en huurders: “Problemen met corporaties zijn geen incident maar structuurfout”

De SP Groningen en huurders uit verschillende wijken willen dat er een structurele oplossing komt om problemen met vocht, tocht, schimmel en kou in huurwoningen te voorkomen. De SP voert al jaren acties met huurders voor betere en gezonde woningen.

Drie jaar geleden trok de SP samen met huurders richting de gemeenteraad om verbeteringen af te dwingen en om steun van de lokale politiek te vragen. De wethouder beloofde een plan van aanpak voor schimmelwoningen.

Volgens de SP en de huurders heeft dit plan van aanpak niet gewerkt. Daarom moet er volgens de SP meer gebeuren en komt de partij met drie voorstellen voor echte en goede volkshuisvesting in Groningen.

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk:

“Huurders worden door corporaties onvoldoende gehoord. Daarom moet de zeggenschap van huurders veel groter worden. Dus geen anonieme grote corporaties met niet-gekozen bestuurders, maar verenigingen met één stem per lid. Waarbij huurders en woningzoekenden hun eigen leiding kiezen en hun eigen koers bepalen.”

De afgelopen jaren heeft de SP met huurders uit verschillende wijken en dorpen acties gevoerd. Hieruit blijkt dat het niet om incidenten gaat. Daarom wil de SP dat corporaties om worden gebouwd tot democratische verenigingen.

Volgens SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk is het aan de politiek om hier een keuze in te maken: “We moeten zorgen dat huurders niet alleen betalen maar ook kunnen bepalen. Huurders zijn enthousiast over het idee van meer zeggenschap en democratie. Alleen de corporaties lijken hier niet aan mee te willen werken.”

“Bij een belangenstrijd als deze is het aan de politiek om hierover keuzes te maken. Voor de SP is de keuze helder. Wij willen weten of andere partijen deze stap naar huurdersdemocratie ook willen maken.” Aldus Dijk.

Naast het SP-voorstel voor huurdersdemocratie, stelt de SP een jaarlijkse huurdersraadpleging voor over betaalbaarheid, beschikbaarheid, onderhoud, verduurzaming en vernieuwing. Tot slot wil de SP dat de gemeente met de corporaties voor ieder huis, iedere straat en iedere buurt een plan en planning maakt. Zodat huurders altijd weten wanneer het onderhouden of gerenoveerd wordt.

Woensdag 17 februari om 18.10 uur bespreekt de gemeenteraad de problemen van huurders met vocht, tocht, schimmel en kou. Aan het begin van deze vergadering zullen huurders uit meerdere Groningse wijken komen inspreken. Daarnaast hebben huurders voorbeelden van hun woningen en hun eisen op grote borden opgetekend. Die worden tentoongesteld voor de raadsleden.

Foto: SP Groningen