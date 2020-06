SP en PvdD willen de huren in crisistijd bevriezen

De fracties van de SP en PvdD dienen in de Groninger gemeenteraad het initiatiefvoorstel ‘Nul is genoeg!’ in. De partijen willen dat de gemeenteraad zich uitspreekt tegen het verhogen van de huren per 1 juli 2020.

Het college van burgemeester en wethouders moet met corporaties nieuwe afspraken maken zodat de huren niet verhoogd worden. Volgens het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) geeft aan dat 50 procent van de huurders moeilijk de huur kan betalen en 30 procent betalingsproblemen heeft.

De SP en PvdD vinden dat Groningen door de huren niet te verhogen het goede voorbeeld moet geven en de druk op Den Haag daarmee moet verhogen.

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk:

“Groningen is één van de gemeenten met de meeste armoedeproblematiek van het land. De jaarlijkse huurverhoging zorgt voor problemen bij vele huurders en bedreigt hen in hun bestaanszekerheid. De huurverhoging moet nu van tafel. Nul procent is genoeg!”

De SP heeft momenteel ruim 1000 huurders gemobiliseerd die in actie tegen de huurverhoging willen komen.

PvdD-raadslid Terence van Zoelen: “Veel mensen komen door hoge woonlasten in de knel als een deel van het inkomen weg valt, dit is nu zeker niet het moment huren jaarlijks te verhogen. De Kamer verzuimt om stappen te zetten om de betaalbaarheid van huurwoningen te verbeteren, daarom moet de gemeente samen met huurders, corporaties en gemeenteraad de druk in Den Haag verder gaan opvoeren.”

De SP en PvdD rekenen op de steun van lokale en linkse partijen om zo een meerderheid in de gemeenteraad te krijgen.

Dijk: “GroenLinks en de PvdA steunen de strijd tegen de huurverhogingen op landelijk niveau wel. Ik hoop dat ze dit lokaal ook zullen doen en niet meer naar corporaties dan naar de huurders zullen luisteren.”

Op woensdag 10 juni wordt het initiatiefvoorstel van de SP en PvdD in de raadscommissie besproken. Op woensdag 24 juni wordt er over het initiatiefvoorstel gestemd.

