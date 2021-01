SP-fractie: “Investeer in dorpen en stadswijken, niet alleen in binnenstad”

Woensdag spreekt de gemeenteraad over extra investeringen in de Grote Markt. Later op de avond komt ook het nieuwe groenplan “Vitamine G” ter sprake. Volgens de SP-fractie toont dit nogmaals aan hoe het college van burgemeester en wethouders haar aandacht teveel richt op de binnenstad en niet op de dorpen en stadswijken. Volgens de socialisten leidt deze focus tot grotere verschillen in de gemeente. Zij willen meer investeringen in groene wijken en dorpen.

De nieuwe plannen voor de Grote Markt kosten tenminste 10 miljoen extra, bovenop de 5 miljoen die al beschikbaar is. Volgens SP-raadslid Wim Koks kan dat geld beter besteed worden, omdat volgens hem steeds meer mensen uit de stadswijken de binnenstad mijden en vooral het domein is van toeristen, jongeren en mensen met een dikke portemonnee.

“Dit stadsbestuur wil hoog scoren op lijstjes als beste binnenstad, cultuurstad en ga maar door. Terwijl een aanpak om eindelijk eens uit de lijst van armste steden of grootste onderwijsachterstanden te komen te beperkt aandacht krijgt. Investeren in baksteen is niks mis mee maar laat het wel sociale bakstenen zijn.”. Aldus Koks.

Dezelfde kritiek komt van SP-raadslid Daan Brandenbarg:

“Met veel bombarie wordt een groenplan aangekondigd. Dit bestaat voor het grootste deel uit al bestaande projecten. En als je alle projecten ziet dan is het overgrote deel voor de vergroening van de binnenstad of nieuwe en duurdere woonwijken. Juist de stadswijken, de plekken waar mensen leven, hebben uitnodigend groen nodig. Zodat mensen daar kunnen bewegen, recreëren en een fijne leefomgeving hebben.”

Foto: SP Groningen