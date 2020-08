SP gaat de wijken in om actie te voeren tegen Diftar

Gisteren stonden we voor de aftrap bij Winkelcentrum Beijum. Uit onze gesprekken bij het winkelcentrum bleek dat de meeste mensen ook tegen het invoeren van het afvalsysteem Diftar zijn. Hieronder meer daarover.

Partijen zoals GroenLinks en D66 willen op 6 september Diftar invoeren. Dit nieuwe afvalsysteem houdt in dat je per zak of per kilo moet gaan betalen. De SP is hier tegen, want afval is een gezamenlijk probleem en dat moeten we samen oplossen.

Daarnaast heeft niet iedereen heeft de mogelijkheid tot afvalscheiding. Ook zorgt Diftar voor afvaldumping en vervuiling van recyclebaar afval. De echte vervuilers, de verpakkingsindustrie en de supermarkten, gaan vrijuit. Bewoners mogen het oplossen. En dan kost het ook nog eens miljoenen.

Daarom zullen we de komende weken op meerdere wijkcentrale plekken gaan staan en daarnaast huis-aan-huis lopen om op gepaste afstand Groningers op te roepen om ook NEE te zeggen tegen Diftar.

Ben je ook tegen Diftar? Teken dan hier.

Foto: SP Groningen