SP: geld dat mensen hard nodig hebben is vorig jaar op de plank blijven liggen

Uit de financiële verantwoording van 2019 van de gemeente Groningen blijkt dat dit college veel moeite heeft om geld uit te geven, daar waar mensen het hardst ondersteuning en hulp nodig hebben.

SP-raadslid Bob de Greef: “De wethouder kan zich wel neerleggen bij zijn financieel-technische uitleg, maar wij hebben de plicht om de levensstandaard van onze bewoners op peil te houden. Dat dit niet lukt, blijkt uit de positie van Groningen als een van de armste steden in het land.”

De SP houdt het gemeentebestuur verantwoordelijk voor het niet besteden van het overgebleven geld: 2,7 miljoen op bij Wmo, waarvan 800.000 euro op de thuiszorg. 1,5 miljoen euro op de maatschappelijke opvang en 3,2 miljoen euro op het programma Werk In Zicht.

SP-raadslid Bob de Greef:

“Dit is niet te rijmen met de doelen die niet zijn behaald binnen deze domeinen. En al helemaal niet met de bezuiniging op de Stadjerspas die dankzij actie van bewoners en de SP is tegengehouden. De gemeenteraad stelt geld ter beschikking voor noodzakelijke voorzieningen voor inwoners, maar het geld wordt bij lange na niet uitgegeven, terwijl veel mensen in de stad dit wél nodig hebben!”