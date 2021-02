SP Groningen: “Huren van sociale huurwoningen moeten nu bevroren worden”

De SP in Groningen wil dat de wethouder, corporaties en huurdersorganisaties in hun jaarlijkse afspraken de huren voor 2021 bevriezen. Afgelopen dinsdag werd in de Tweede Kamer een voorstel van de SP aangenomen om de huren van sociale huurwoningen te bevriezen.

De SP wil dat de wethouder, corporaties en huurdersorganisaties daarom hun afspraken voor 2021 aanpassen en de huren bevriezen. Volgens de SP scheelt dit voor huurders honderden euro’s per jaar.

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk:

“Dit is een groot succes van alle huurders in Groningen en de rest van het land die hier de afgelopen jaren actie voor hebben gevoerd. In tien jaar Rutte zijn de huren voor sociale huurders met 26% gestegen. Vorig jaar, midden in de coronacrisis, werd de grootste huurstijging in zes jaar tijd doorgevoerd.”

Onder de leus ‘0 is genoeg’ organiseerde de SP een online demonstratie in Den Haag waar duizenden huurders uit het hele land aan deelnamen. Voor de SP is deze huurbevriezing slechts een begin. Volgens de SP moeten de huren omlaag, ook van huurders in de vrije sector.

Dijk: “Maar nu moeten de wethouder, corporaties en huurdersorganisaties deze huurbevriezing doorvoeren. Daar zullen wij met de huurders in Groningen op toezien.”

Aanstaande woensdag zal de SP in het wekelijkse vragenuur de wethouder over het bevriezen van de huren bevragen.

Foto: SP Groningen