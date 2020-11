SP Groningen kiest nieuw afdelingsbestuur: “Meer buurtacties en meer zeggenschap voor Groningers”

De SP-afdeling Groningen heeft een nieuwe bestuur gekozen. Op een drukbezochte digitale ledenvergadering verkozen de leden Daan Brandenbarg als afdelingsvoorzitter en Bob de Greef als secretaris. Daarnaast werden nog negen algemeen bestuursleden gekozen.

Naast de lopende buurtacties heeft de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021 zijn de komende maanden de prioriteit voor het bestuur.

Afdelingsvoorzitter Daan Brandenbarg:

“Onze buurtacties met Groningers voor beter woon- en leefomstandigheden zorgen voor meer zeggenschap van bewoners. Daar gaan we mee door, maar dat moeten we ook meer en beter gaan doen.” “Onze buurtacties met Groningers voor beter woon- en leefomstandigheden zorgen voor meer zeggenschap van bewoners. Daar gaan we mee door, maar dat moeten we ook meer en beter gaan doen.”

In veel buurten is de SP met huurders in actie voor lagere huren, beter onderhoud en meer isolatie.

“Deze acties zijn succesvol en zorgen voor nieuwe leden. We maken de koppeling tussen volkshuisvesting en betaalbare en schone energie.” Aldus Brandenbarg.

Door de coronapandemie zoekt de SP naar creatieve manieren om mensen te verenigen. Brandenbarg: “Waar we eerst mensen in buurthuizen samen brachten, doen we dat nu via onlinebijeenkomsten of door te bellen met mensen. Actie is nu harder nodig dan ooit. Want de pandemie vergroot de al bestaande ongelijkheid. Het is aan onze partij om dat te blijven bestrijden, op elke manier die we daarvoor kunnen verzinnen.”

Naast Brandenbarg en De Greef werden Josée Beerling, Fenna Feenstra, Jurrie Huisman, Floor Mertens, Jolanda Raspe, Gert Jan Rus, Marlies Schipper, Thomas Senff en Hans de Waard gekozen als algemeen bestuurslid.

Foto: SP Groningen