SP Groningen kiest Jimmy Dijk als lijsttrekker

GRONINGEN – Tijdens de afdelingsvergadering van de SP Groningen hebben de leden Jimmy Dijk als lijsttrekker gekozen voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. De SP gaat de verkiezingen in met een aanvallend verkiezingsprogramma.

Zo willen de socialisten meer mensen met cruciale werk in dienst bij de gemeente, meer zeggenschap voor huurders en woningzoekenden, thuiszorg zonder marktwerking en verdergaand beleid om armoede te bestrijden om de voedselbank overbodig te maken. De partij roept mensen op om zich nu bij de SP aan te sluiten en mee te strijden voor een menselijker en socialer Groningen.

Liberaal of sociaal

SP-lijsttrekker Jimmy Dijk: “Op 16 maart kunnen Groningers kiezen tussen liberaal of sociaal. We moeten de strijd aangaan met liberalen die de markt boven mensen plaatsen. Een grote SP maakt Groningen menselijk en sociaal.”

Op de ledenvergadering bespraken de leden de kieslijst en het programma. “Op onze kieslijst staan actieleiders van huurders, schoonmakers, zorgwerkers en aardbevingsgedupeerden. Wij zijn dé partij die letterlijk naast mensen staat als zij dat nodig hebben. Geen andere partij kan dat beweren. We moeten en mogen mensen vragen ons daarom te steunen”, aldus Dijk.

De tweede plek wordt aangevoerd door huidig raadslid Daan Brandenbarg, hij is werkzaam bij de RUG als universitair docent, onderzoeker en onderzoekscoördinator in de oncologie en huisartsengeneeskunde. Op de volgende twee plekken staat jong talent: op drie staat Hans de Waard (23), huidig voorzitter van de SP Groningen en student Geschiedenis.

Op vier staat Floor Mertens (27), zij is afgestudeerd aan de kunstacademie Minerva en is nu werkzaam als kliminstructrice bij de bouldergym in Groningen. Op plek vijf staat huidig raadslid Wim Koks, voormalig directeur van een groot dak- en thuislozenopvang in Groningen. SP-Tweede Kamerlid en Groningse voorvechter Sandra Beckerman is gekozen als lijstduwer op plek dertig. =

Aanvallend programma

De SP valt in haar verkiezingsprogramma het individualisme en marktdenken van de liberalen aan. In het programma staan, naast tal van standpunten, tien uitgewerkte plannen voor sociale vooruitgang. Dijk: “Laat ik helder zijn. Deze sociale plannen zijn niet uit te voeren met D66 of VVD. Ik herhaal: de keuze op 16 maart is tussen liberaal of sociaal.” Het opgemaakte en aangepaste verkiezingsprogramma volgt nog.

