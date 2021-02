SP Groningen trapt verkiezingscampagne coronaproof af

Zaterdag 20 februari trapte de SP Groningen haar verkiezingscampagne groots af. Dat deden de socialisten door op zoveel mogelijk plekken met zoveel mogelijk vrijwilligers coronaproof campagne te voeren. Er werden folders rondgebracht, op deuren geklopt, bij mensen aangebeld, raamposter bezorgd en posters opgehangen.

Volgens lokale SP-voorman en kandidaat (plaats 10) voor de Tweede Kamer Jimmy Dijk was het een succesvolle Super Zaterdag:

“We moeten het allemaal een beetje anders doen dan normaal, dus geen grote groepen met rode jassen in de straten. Daarom vroegen we al onze mensen om zaterdag iets te doen. Van folders verspreiden tot aankloppen bij hun wijkbewoners. Groningen kleurde zaterdag rood.”

Volgens de SP is het van groot belang dat mensen naar de stembus gaan.

Dijk: “Deze coronacrisis laat zien waar 10 jaar Rutte toe heeft geleid. De zorg is uitgekleed en vermarkt. Steeds meer mensen hebben een onzeker inkomen. En de huren zijn alleen maar gestegen en de woningen worden slechter en onbetaalbaar. Juist in Groningen zien we een toename van deze problemen. Wij strijden al jaren voor een eerlijker en socialer Groningen en Nederland. In woord én daad.”

Dijk heeft ook een boodschap aan alle Groningers met wie de SP de afgelopen jaren acties voor betere leef-, woon- en werkomstandigheden heeft gevoerd:“Sluit je nu aan bij onze campagne voor een eerlijk Nederland. De komende 21 dagen tot 17 maart zijn cruciaal voor welke politieke keuzes de komende vier jaar worden genomen. Een grote SP is nodig om met de politiek van Rutte te breken.”

Ook meedoen? Neem contact met ons op! 📞

Foto: SP Groningen