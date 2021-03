SP: “Groningse coalitie laat huurders in de steek”

De SP is niet te spreken over de manier waarop coalitiepartijen GroenLinks, PvdA, D66 en ChristenUnie in Groningen met huurders met problemen omgaan.

De SP voert met huurders uit veel buurten acties voor beter huisvesting. Honderden huurders hebben last van vocht, tocht, schimmel en kou. Huurders geven aan dat corporaties hen niet serieus nemen.

Daarom wenden huurders zich tot de lokale politiek. Zij kwamen eerder inspreken en verzamelden klachten. De SP deed meerdere voorstellen om de woon- en leefsituatie van huurders te verbeteren. Deze werden alleen door de coalitiepartijen weggestemd.

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk:

“De hartekreet van de huurders wordt door GroenLinks, PvdA, D66 en CU niet gehoord. Zij stemmen onze voorstellen weg zonder zelf met alternatieven en oplossingen te komen. Ik vind dat volksvertegenwoordigers onwaardig.”

Ook wethouder Van der Schaaf gaf aan geen extra maatregelen of actie te ondernemen.

“Waarom heeft de gemeente Groningen een wethouder Wonen, als deze geen oplossingen voor woonproblemen biedt? Het lijkt erop dat deze coalitie haar eigen agenda belangrijker vindt dat de reëele problemen van Groningers die een beroep op hen doen.” Aldus Dijk.

De SP en huurders kregen wel steun voor voorstellen van andere oppositiepartijen. Ook de afgelopen dagen kwamen meerdere klachten van huurders bij de SP binnen.

Dijk: “Ik ken deze huurders goed. Geloof me, die laten hun hoofd niet hangen. Want wat vandaag onmogelijk lijkt, kan morgen realiteit worden. En de SP, die blijft de huurders steunen en organiseren.”

Foto: SP Groningen