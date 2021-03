SP: “Help noodlijdende horeca in plaats betalen voor duur entree en restaurant in De Oosterpoort”

De SP wil dat de gemeente extra steun biedt aan noodlijdende horeca van Groningen in plaats van nu investeren in een nieuwe entree en restaurant in poppodium De Oosterpoort. Hiervoor dienen de SP-fractie en 100% Groningen een voorstel in bij de geplande raadsvergadering van dinsdag 30 maart.

Er wordt door de gemeenteraad gestemd over een subsidiebedrag van €575.000 voor De Oosterpoort. €130.000 euro voor interieur en meubels, €175.000 euro voor een nieuwe garderobesysteem met kluisjes, €75.000 euro voor een nieuwe kassabalie. €50.000 euro voor een nieuwe barmeubel. €25.000 voor verlichting en maar liefst €125.000 euro voor nieuwe horecafaciliteiten.

SP-raadslid Lucy Wobma:

"Dit is een klap in het gezicht van makers en horeca. De investering is ongekend tijdens een coronacrisis waarbij mensen het financieel zwaar hebben en veel ondernemers tot diep in de schulden zitten."

“De SP is voor een mooie en toegankelijk Oosterpoort. Maar geef de cultuurmakers en ondernemers eerst meer (financiële) zekerheid. Dit geeft een verkeerd signaal af. Ook wordt een bezoek aan De Oosterpoort hiermee weer duurder terwijl het voor veel mensen toch al lastig is dit financieel op te brengen.” Aldus Wobma.

Stadsblog Sikkom plaatste onlangs een nieuwsbericht en opiniestuk over de kwestie. De raadsvergadering is aanstaande dinsdag 30 maart vanaf 17.00 te volgen via de website van de gemeenteraad.

Foto: SP Groningen