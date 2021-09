SP: houd binnenstad bereikbaar voor iedereen

GRONINGEN – De SP wil dat de binnenstad ten alle tijden toegankelijk blijft voor iedereen. Een bereikbare binnenstad van groot belang. Met name voor mindervaliden, mensen die slecht ter been zijn of met volle boodschappentassen en/of met kinderen de binnenstad bezoeken is dit erg belangrijk. Door de herinrichting van de Grote Markt wordt de toegankelijkheid van de binnenstad echter bedreigd.

In de nieuwe plannen is de stadsbus al verbannen van de Brugstraat en binnenkort van de Grote Markt. Het gemeentebestuur en de raad willen wel dat er een alternatief komt voor dit vervoer. Tot de alternatieven behoren onder andere het verhuren van scootmobielen, het inzetten van stadsstewards voor begeleiding, fietstaxi’s of elektrische (pendel)busjes. Die laatste optie is volgens de meerderheid van de raad te duur. Daarom komt er geen fatsoenlijk alternatief voor de bussen.

Op het A-kerkhof staat al een langere tijd geen bushalte meer. Daar reden tot ongeveer twee jaar terug nog pendelbusjes. Vanwege de lage passagiersaantallen en relatief hoge kosten zijn die echter geschrapt. Maar dat betekent volgens SP-raadslid Wim Koks niet dat mensen er geen baat bij hebben: “Het onderzoek was daarvoor te kort en de pilot met pendelbusjes te krakkemikkig.”

Koks wil simpelweg dat de binnenstad goed bereikbaar blijft: “Nieuwe pendelbusjes zouden onrendabel zijn. Maar men vergeet even wat het belang van goed openbaar vervoer is. De postbezorging zal ook nooit zo maar gestaakt gaan worden door PostNL omdat het brengen van brieven naar dorpjes te weinig op zou leveren. Net als goede postbezorging heeft iedereen baat bij een bereikbare binnenstad.”

De binnenstad wordt al jarenlang door meer en meer Groningers vermeden. Koks hierover: “Behalve slechte bereikbaarheid zijn er nog genoeg andere redenen waarom Groningers de binnenstad vermijden. Die zal ik even voor nu even achterwege laten. Laten we verdere verslechtering van de bereikbaarheid tenminste uitsluiten door een hoogwaardig alternatief te beiden voor het verdwijnen van de bussen.”

Foto: SP Groningen