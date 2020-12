SP: “In dienst nemen schoonmakers is grote stap voorwaarts”

GRONINGEN – De SP-gemeenteraadsfractie is erg te spreken over het voornemen van GroenLinks en PvdA om de schoonmakers van gemeentelijke panden in dienst te nemen.

Momenteel wordt het schoonmaakwerk nog uitbesteedt aan commerciële schoonmaakbedrijven waardoor schoonmakers druk op arbeidsvoorwaarden en onzekerheid in behoud van werk ervaren.

De SP en de PvdA voeren al jaren met schoonmakers actie om de werkomstandigheden te verbeteren en om schoonmakers in gemeentelijke dienst te nemen. De SP vindt het goed om te zien dat GroenLinks nu ook om is en kiest voor de schoonmakers in plaats van de schoonmaakbedrijven. SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk: “Dit is een grote stap voorwaarts voor de schoonmakers. Door hun jarenlange strijd krijgen zij straks meer werkzekerheid en gaan zijn er in loon flink op vooruit.”

Door het periodieke aanbesteden van het schoonmaakwerk was het steeds de vraag of schoonmakers hun werk wel zouden behouden of dat een ander bedrijf het werk zou gaan uitvoeren. Door de schoonmakers zelf in dienst te nemen, zullen zij 184 euro per maand meer gaan verdienen.

In de gemeenteraad bestond al langere tijd de wens om schoonmakers in dienst te nemen. Coalitiepartij GroenLinks was afgelopen maanden nog over deze keuze aan het twijfelen.

Dijk: “Het is een grote overwinning van de schoonmakers. Niet alleen hebben zij met hun acties hun eigen belangen gediend, zij hebben ook een omslag in het denken over het uitbesteden van werk en diensten veroorzaakt.” Dat laat volgens de socialisten een belangrijke trendbreuk zien die tot meer concrete veranderingen moet leiden. “We moeten deze lijn nu ook doortrekken als het gaat om andere diensten en werk zoals dat van buschauffeurs, thuiszorgwerkers en post- en pakketbezorgers.” Aldus Dijk.

Aanstaande woensdag wordt er in de gemeenteraad van Groningen gestemd over het in dienst nemen van de schoonmakers. Met GL, SP, PvdA en PvdD is er al een meerderheid voor dit voorstel. Ook lokale partijen lijken het voorstel te gaan steunen.

Foto: SP Groningen