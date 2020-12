SP-kamerlid Sandra Beckerman stelt kamervragen over sloop antieke interieurs in Groningen

De Tweede Kamerfractie van de SP wil Kamervragen stellen over de sloop van historische interieurs in Groningen, dat heeft de fractie laten weten aan inwoners van de Schildersbuurt. Aanleiding voor deze vragen is de massale ombouw van herenpanden naar zelfstandige woonruimtes waarbij klassieke interieurs verloren gaan.

Handgemaakte plafonds, marmeren schouwen en glas-in-loodramen worden geruimd zodat woningen heringedeeld kunnen worden. Veel van deze panden worden beschouwd als Beschermd Stadsgezicht, wat inhoudt dat slechts de voorgevel intact moet blijven. Zo wordt het historische karakter van een buurt beschermd.

Maar de binnenkant kan gewoon gesloopt worden. Eerder meldden verhuurders dat gemeentelijke wet- en regelgeving hen deze vrijheid verleent, zodat voldaan kan worden aan de vraag op de woningmarkt.

SP-Kamerlid Sandra Beckerman wil weten of de minister op de hoogte is van de totale hoeveelheid verbouwingen en wil aansturen op een onderzoek naar het voorkomen van toekomstige vernielingen van historisch interieur. Ook wil ze vragen naar de daling van beschikbare wooneenheden in de stad.

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk in Groningen, wil in gesprek gaan met inwoners van de Schildersbuurt over de ombouw in de stad. ,,Ik wil kijken waar de pijn precies zit en wat de mogelijke oplossingen zijn.”

Volgens Dijk kaart de SP al jaren dit probleem in de stad aan en zal dat blijven doen.

Dijk:

,,We gaan de strijd aan met pandjesbazen die geen enkel belang hebben bij de schoonheid van de buurt, maar vooral naar euro’s kijken.”

Foto: SP Groningen