SP-Kandidaat Kamerlid Fenna Feenstra spreekt bij #NietMijnSchuld demonstratie

De SP Groningen was aanwezig bij de demonstratie tegen het leenstelsel die dinsdag 9 maart plaatsvond op de Grote Markt. Jarenlang hebben studenten moeten lenen om te kunnen studeren en dit moet afgelopen zijn vindt de SP. Een mening die de SP lang alleen had, maar nu steeds breder wordt gedeeld.

De SP wil de basis- en aanvullende beurs weer invoeren en compensatie bieden aan studenten die door het leenstelsel een grote studieschuld hebben opgebouwd.

Ook de jongerenorganisatie ROOD, jong in SP is onderdeel van de #NietMijnSchuld campagne van de LSVb en FNV-Young en heeft ook meegeholpen met het organiseren van de demonstratie maar ook met andere acties van deze campagne. ROOD Groningen-contactpersoon

Thomas Senff: “Die jarenlange acties lijken hun effect te hebben. In bijna alle verkiezingsprogramma’s staat dat er in ieder geval iets moet veranderen aan het leenstelsel. Toch is het belangrijk om je te laten horen voor schuldenvrij studeren. Omdat de beloftes van voor de verkiezingen daarna ook waargemaakt moeten worden.”

Fenna Feenstra, kandidaat Kamerlid voor de SP, heeft ook gesproken tijdens de demonstratie. Zij heeft als docent aan de Hanzehogeschool veel ervaring met de gevolgen van het leenstelsel.

Fenna Feenstra:

"Ik hoor vaak dat onderwijs een investering in jezelf is, dat is echt onzin. De studenten van nu gaan de samenleving van morgen draaiende houden. Het is een investering van de samenleving én in de samenleving. Daarom verdienen studenten nu steun en maken we een einde aan de gigantische studieschulden die nu gemaakt worden."

Sinds de invoering van het leenstelsel in 2015 is de totale studieschuld in Nederland flink opgelopen. Veel studenten hebben nu tienduizenden euro schuld en moeten dit de rest van hun leven aflossen. Om de huidige schuldengeneratie niet te vergeten eisen de SP en ROOD ook compensatie voor de gemaakte schulden.

Foto: SP Groningen