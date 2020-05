SP komt met 500 huurders in actie tegen huurverhogingen

Ruim 500 huurders in Groningen komen in actie tegen de huurverhogingen die verhuurders in de sociale en vrije huursector. Via de actiewebsite sp.nl/stopdehuurverhoging kunnen huurders zich opgeven. Huurders geven aan dat zij de jaarlijkse huurverhoging niet kunnen betalen.

De SP pleit zowel in de gemeenteraad van Groningen als in de Tweede Kamer voor een huurbevriezing. Komende week dient de SP-gemeenteraadsfractie een initiatiefvoorstel zodat de huurverhoging per 1 juli niet doorgaat. In juni wordt dit initiatiefvoorstel besproken.

Tot die tijd zal de SP met huurders acties voeren om steun van andere politieke partijen te krijgen.

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk:

“De helft van de huurders had vorig jaar al moeite om de huur te betalen. Tijdens deze coronacrisis raken vele mensen hun werk en inkomen kwijt. Daarom roepen we alle verhuurders en bestuurders van Nederland op om de huur niét te verhogen. 0% is genoeg.”

De komende tijd zal de SP in Groningen digitale bijeenkomsten met huurders gaan organiseren om actieplannen voor te bereiden.

“GroenLinks en de Pvda strijden in de Tweede Kamer met de SP tegen de huurverhogingen. Laten we in Groningen het goede voorbeeld geven en de huren hier bevriezen. Actie kan nu zeker helpen om zowel gemeenteraad, de verhuurders als de minister te bewegen tot het bevriezen van de huren.”, aldus Dijk.

Ook in de Tweede en Eerste Kamer groeit de steun voor het bevriezen van de huren. In de Tweede Kamer is hier nog net geen meerderheid voor maar in de Eerste Kamer is een voorstel van de SP wel aangenomen.

SP-Kamerlid Sandra Beckerman: “De berichten stromen bij ons binnen. Van moeders die onbeschermd werken in de thuiszorg en bij thuiskomst op de mat een brief vinden dat de huur van hun sociale huurwoning weer omhoog gaat. Van mensen die hun inkomen verliezen en wel aan het einde van de maand een torenhoge vrije sector huur moeten betalen. Dit raakt me diep. Per direct de huren bevriezen is noodzakelijk. Wij roepen dan ook iedereen, huurder of niet, die deze mening deelt op om steun uit te spreken. Zo laten we samen zien dat we willen dat de minister, wethouders en verhuurders deze noodzakelijke eerste stap zetten.”

Van de ruim 500 huurders die met de SP in actie willen komen, hebben vooral huurders van de corporaties Nijestee (28%), Lefier (27%) en De Huismeesters (27%) zich gemeld. Daarnaast worden Patrimonium, Wierden & Borgen en meerdere commerciële verhuurders genoemd. De huurverhogingen van corporaties variëren tussen de 2,6 en de 5,1 procent. Commerciële verhuurders verhogen de huren soms nog meer.

Foto: SP Groningen