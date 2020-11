SP maakt zich zorgen over financiële situatie jeugdzorginstelling Elker

De SP heeft samen met GroenLinks, PvdA, VVD, 100% en Partij voor de Dieren schriftelijke vragen ingediend bij het gemeentebestuur over de financiële situatie van jeugdzorginstelling Elker. De fractie maakt zich zorgen over de continuïteit van de jeugdhulp.

Elker is een van de grotere jeugdzorginstellingen in het noorden en beheert o.a. Het Poortje, voert ambulante hulpverlening aan kinderen, jeugdigen en gezinnen uit en biedt onderdak als dit noodzakelijk is. In 2018 zijn ca. 3.800 jeugdigen en hun ouders van ondersteuning voorzien door iets meer dan 600 man aan personeel.

SP-raadslid Wim Koks:

"Elker zit nu al twee jaar in de miljoenentekorten. De SP en vijf andere partijen in de gemeenteraad maken zich grote zorgen over de bijna 4.000 jeugdigen die door Elker geholpen worden. Jeugdigen waarvan een groot deel ernstig in hun ontwikkeling bedreigd worden. Elk kind heeft recht op opgroeien in een veilige, kansrijke omgeving. Daar is de gemeente en dus uiteindelijk de gemeenteraad verantwoordelijk voor."

In februari 2019 hebben de SP- en PvdA-fractie reeds vragen gesteld over de belabberde financiële situatie bij Elker tgv. de verliezen die geleden werden door leegstand in Het Poortje.

Halverwege 2019 zou er volgens de interim-bestuurder van Elker een uitweg zijn voor de financiële problematiek. Een half jaar later bleek dat niet het geval te zijn.

De partijen die de vragen hebben ingediend willen weten of het gemeentebestuur meer informatie heeft over de geschiedenis en de huidige financiële situatie van Elker, en ook waarom de gemeenteraad niet eerder geïnformeerd is over de verslechterde toestand van de jeugdzorginstelling.

Daarnaast willen de partijen weten of de gemeente voldoende voorbereidingen heeft getroffen om de jeugdhulp te waarborgen indien de instelling mocht omvallen.

Foto: SP Groningen