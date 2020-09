SP: ‘Meer bankjes op de Grote Markt’

De SP wil dat er meer vrije zitplaatsen komen op de Grote Markt. Sinds de ‘VVV-trappen’ en de houten banken bij de ABN Amro er niet meer zijn, is er nog maar weinig zitplaats op de Grote Markt. De SP wil dat de bankjes aan de noordzijde van de Grote Markt zo snel mogelijk weer teruggeplaatst worden.

Volgens SP-raadslid Wim Koks hebben de bankjes een belangrijke functie: ‘De bankjes geven mensen de mogelijkheid om tijdens het winkelen, bij het wachten op de bus of of om gewoon even lekker te zitten op de Grote Markt.’

De ABN Amro heeft de bankjes bij het weghalen geschonken aan de gemeente. SP-raadslid Wim Koks wil dat ze weer terug komen:‘De stoep is van de gemeente. De bankjes zijn van de gemeente. Dus de gemeente kan de bankjes ook weer op die plek terugzetten. Het kost niks en iedereen kan weer zitten. De Grote Markt is de huiskamer van de binnenstad daarom moet iedereen hier kunnen zitten, ook mensen die niet op zoek zijn naar een terrasje.’

Foto: SP Groningen