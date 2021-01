SP: “Meer werk voor vakkrachten”

Voor de coronacrisis groeide het aantal inwoners van Groningen flink en groeide ook de werkgeledenheid in onze gemeente. Helaas niet voor iedereen. Vakkrachten en mensen met een beroepsopleiding komen niet makkelijk aan een baan. Ook blijft het aantal mensen dat een beroep moet doen op een uitkering onverminderd hoog. Een uitgelezen kans voor de gemeenteraad om daar wat aan te doen, nu we het gemeentelijke programma bespreken over de zogenaamde Ruimtelijke Economie.

De gevolgen van de coronacrisis zullen zijn dat de tweedeling tussen arm en rijk worden vergroot. Om dat voor te zijn stelt de SP voor om te investeren in het behoud en verbeteren van werkgelegenheid de middenstand in onze wijken en dorpen.

SP-raadslid Bob de Greef:

“Deze investeringen leveren veel op als ze gedaan worden dicht bij mensen. Als wij met dit geld zorgen dat mensen aan aan het werk kunnen in wijken, buurten en dorpen en wij daar kleine bedrijvigheid stimuleren.” “Deze investeringen leveren veel op als ze gedaan worden dicht bij mensen. Als wij met dit geld zorgen dat mensen aan aan het werk kunnen in wijken, buurten en dorpen en wij daar kleine bedrijvigheid stimuleren.”

Niemeijer, de Suikerunie, de kartonfabriek, zijn allemaal voorbeelden van bedrijven met veel werknemers die verdwijnen uit onze gemeente. Van deze banen komen er niet genoeg terug. Daardoor constateert het stadsbestuur ook dat lang niet voor iedereen die wil werken een baan te vinden is. Toch komt de gemeente mensen met een praktische opleiding niet met oplossingen, terwijl dit de tweedeling vermindert.

Het productiewerk, maar ook de middenstand is langzaam aan het verdwijnen in onze gemeente. Daarom moet de gemeente geld uit trekken om de voorwaarden te garanderen voor kleinere bedrijven in de bestaande wijken en dorpen als: Selwerd, Lewenborg, Beijum, De Weijert, Hoogkerk, Ten Boer en de Oosterpark. Dit zal de SP dan ook voorstellen tijdens de komende raadsvergadering.

“Dat zijn investeringen die direct te goede komen aan de echte economie. Zorg ervoor dat de middenstand in wijken en dorpen kan blijft of kan terugkeren. Dat er een slager, een bakker of een groenteboer zich kan vestigen.” Aldus De Greef.

Foto: SP Groningen