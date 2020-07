SP: “Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag moet ingrijpen bij Woldringlocatie”

De Groningse gemeenteraadsfractie van de SP wil dat de gemeente ingrijpt bij de Woldringlocatie. De partij heeft de afgelopen week ruim honderd huurders van de Woldring-locatie gesproken en signaleert meerdere problemen.

Huurders betalen hoge huren, moeten onterecht 181 euro verhuurkosten betalen en worden opgescheept met allerlei extra kosten voor een sportschool, sauna en scooterparkeerplaatsen. In schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders roept de SP de gemeente op om zich via het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag actief met de situatie rondom de Woldringlocatie te bemoeien.

Video of SP roept gemeentebestuur op om in te grijpen bij Woldringlocatie

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk:

“Met huren tussen de 700 en 1000 euro betalen jongeren zich scheel aan huur terwijl de studio’s vaak ook nog eens mankementen vertonen. Na jaren van strijd tegen huisjesmelkerij willen we dat de gemeente optreedt tegen Woldring Verhuur B.V. die het wooncomplex als goudmijn uitput en de vaak jonge huurders uitbuit.”

Op de website van de gemeente Groningen staat het volgende over het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag : “Als de klacht terecht is, neemt de gemeente maatregelen. Een ‘slechte verhuurder’ of ‘slechte bemiddelaar’ kan daarbij zijn of haar vergunning kwijtraken. Eerst kan er een waarschuwing gegeven worden, vervolgens kan een dwangsom worden opgelegd en ten slotte kan in het ergste geval de verhuurvergunning worden ingetrokken.” De SP wil dat het college deze stappen gaat zetten.

De SP wil dat de gemeente zich actief gaat bemoeien met de situatie op de Woldringlocatie. Dijk: “Huurders verdienen een overheid die aan hun zijde staat in de strijd tegen huisjesmelkers. Hoe eerder Woldring Verhuur B.V. op de vingers wordt getikt, hoe beter.”

De komende weken gaat de SP samen met de jongerenorganisatie ROOD, jong in de SP, bij nog meer huurders van de Woldringlocatie langs.

Komende weken zullen de SP en ROOD ook meerdere bijeenkomsten met huurders organiseren. “We zullen deze strijd samen met huurders op meerdere manieren gaan voeren. Via de gemeenteraad, via de rechtbank en door middel van gezamenlijke acties van huurders tegen Woldring Verhuur B.V.” aldus SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk.

Foto: SP Groningen