SP: “Negeer de Participatiewet, geef inwoners waar ze recht op hebben”

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk wil dat de gemeente Groningen inwoners die recht hebben op minimaregelingen deze actief gaat verstrekken. Volgens de Participatiewet mag de gemeente regelingen pas toekennen als inwoners een aanvraag hebben gedaan.

De SP vindt dat wethouder Diks de randen van deze wet moet opzoeken en waar nodig deze moet overschrijden in belang van bijstandsgerechtigden en mensen in armoede. In een debat in de gemeenteraad zei wethouder Diks toe dit ook van plan te zijn, maar dit zorgvuldig te willen doen.

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk:

“Als mensen langdurig van een laag inkomen moeten rondkomen, dan moet de gemeente automatisch hun gemeentelijke belastingen kwijtschelden. Nu moet iemand van deze regeling op de hoogte zijn en een aanvraag indienen. Bureaucratie waar mensen en de gemeente niets aan hebben.”

De SP vindt dat wanneer inwoners recht hebben op voorzieningen zij deze moeten krijgen.

“De tijd van een overheid die enkel een beroep doet op de zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van mensen is voorbij. Nu is het tijd voor een eerlijke overheid die je bondgenoot is wanneer in de problemen bent gekomen.” Aldus Dijk.

De Participatiewet is volgens de SP een wet die gebaseerd is op wantrouwen in mensen. Daarom vindt de SP dat deze wet en de lokaal uitvoering hiervan door het gemeentebestuur genegeerd moet worden.

Dijk: “Ik ben benieuwd of de huidige demissionaire staatssecretaris Bas van ’t Wout (SZW, VVD) de gemeente hier wel op zou aanspreken. Deze wet ligt nu zo onder vuur. En volkomen terecht ook. Ik kan me niet voorstellen dat de staatssecretaris hier werk van zou maken.”

Foto: SP Groningen