SP: ‘Noodfonds voor cultuur eerlijker verdelen’

De SP-fractie in de gemeenteraad wil een eerlijker verdeling van steungeld voor cultuur in Groningen. Het Rijk heeft vanwege corona 3,6 miljoen euro overgemaakt naar de gemeente Groningen. Het gemeentebestuur wil dit geld verdelen over de grotere cultuurinstellingen in Groningen. (Forum Groningen, De Oosterpoort, Stadsschouwburg, etc.)

Deze plekken ontvangen volgens de SP al veel steun van de gemeente. Vanuit enkele grote instellingen is er zelfs al een noodfonds opgericht uit solidariteit met de kleinere instellingen en makers. De SP wil zich hierbij aansluiten en vindt dan ook dat er meer geld moet gaan naar kleinere cultuurmakers en de bijbehorende broedplaatsen.

SP-raadslid Lucy Wobma:

"Onlangs moesten Platformtheater en Lola al definitief de deuren sluiten. Het zou zonde zijn als er nog meer culturele plekken gaan verdwijnen."

De SP heeft samen met de fractie van 100% Groningen een voorstel ingediend om de eerlijkere verdeling te gaan regelen. Op de 30 maart 2021 zal hierover gestemd worden in de gemeenteraad.

Foto: SP Groningen