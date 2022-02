De SP publiceert vandaag de brochure ‘De veilige buurt: Veilig buurten voor een veilig Groningen’. In het rapport brengt de SP verslag uit van gesprekken die de partij in de maand februari met ongeveer 500 bewoners in Selwerd, Vinkhuizen, Paddepoel en de Oosterparkwijk heeft gevoerd.

Foto: SP Groningen