SP: ‘Rijkswaterstaat, kom over de brug.’

Twee bruggen aan het Van Starkenborgh-kanaal zijn aan vervanging toe. Rijkswaterstaat wil dat de nieuwe Paddepoelsterbrug in Dorkwerd minstens 9 meter hoog wordt. De nieuwe Gerrit Krolbrug in de Korrewegwijk moet tussen de 4,5 en 5,7 meter worden. De SP vindt dat te hoog voor veel voetgangers, fietsers en op- afritten voor auto’s. Daarom wil de partij dat ook lagere brugvarianten worden onderzocht door Rijkswaterstaat.

In 2018 is de Paddepoelsterbrug kapotgevaren door een groot schip. Sindsdien moeten veel mensen uit het noorden van Groningen omrijden. Een nieuwe brug is dan ook noodzaak. Echter vinden zij naast de fietsersbond en de natuurclubs dat de bruggen ook bruikbaar moeten zijn voor mensen. Met een hoogte van 9 meter wordt dit erg lastig.

Ook de nieuwe Gerrit Krolburg is voor veel bewoners te hoog. Beide bruggen moeten beweegbaar zijn en toegankelijk zijn voor voetgangers, fietsers en auto’s in de stad, vindt de SP.

De SP vindt dat de lagere varianten moeten worden onderzocht door Rijkswaterstaat en dat zij op moeten draaien voor de ontstane tekorten.

SP-raadslid Wim Koks:

SP-raadslid Wim Koks:

"Al jarenlang gaat Rijkswaterstaat blunderend en al zijn gang ook bij de Zuidelijke Ringweg. Het gevolg is dat Groningen bruggen krijgt die niemand wil, tegen jarenlange vertragingen zit aan te kijken en de provincie verbeteringen van het spoor in Duitsland, Stadskanaal niet kan betalen."

Andere projecten waarbij Rijkswaterstaat gefaald heeft zijn de Afsluitdijk, de sluizen bij IJmuiden en de ringweg van Amsterdam. Om de minister van Rijkswaterstaat over te halen om bovenstaand verhaal serieus te nemen hebben alle fracties in de gemeenteraad onlangs een brief gestuurd naar hun collega’s in de Tweede Kamer.

Waarschijnlijk komt er op donderdag 17 december een SP-motie in stemming in de Tweede Kamer. Daarin wordt gevraagd ook de lagere en beweegbare bruggen te onderzoeken. In een andere motie wordt de minister opgedragen in gesprek te gaan over de tekorten bij Aanpak Ring Zuid.

Foto: SP Groningen