SP: “Rijkswaterstaat moet lappen voor extra kosten Zuidelijke Ring.”

De SP wil dat Rijkswaterstaat opdraait voor de extra kosten die gemoeid zijn met de vertraging van de bouw van de zuidelijke ringweg. Naast een vertraging van drie jaar, de nodige overlast voor omwonenden en aanzienlijke verkeershinder blijkt er nu ook een financieel gat te zijn van 95 miljoen euro in de provinciale begroting.

Het totale tekort is onbekend, want het is niet bekend welke kosten de aannemer voor zijn rekening wil gaan nemen. Zowel de provincie als gemeente draaien op voor het drie jaar langer in de lucht houden van projectbureau Groningen Bereikbaar.

Vlak voor de kerst is in de Tweede Kamer een CDA/SP motie aangenomen die de minister opdraagt te praten met de provincie en de gemeente. Rijkswaterstaat is immers de directie van de Zuidelijke Ring. Na deze motie is er nog geen contact geweest met de minister. De SP wil dat de minister zo snel mogelijk contact opneemt de betrokken partijen.

SP-raadslid Wim Koks:

“Het is mooi dat nu de aanleg verder kan. Niet acceptabel is dat Rijkswaterstaat geen financiële verantwoordelijkheid neemt voor het tekort terwijl zij de dagelijkse leiding in handen hebben en dus mee verantwoordelijk zijn voor de tekorten. De gedeputeerde en de wethouder moeten vol inzetten op het bewerken van de minister, nu hebben ze een motie in de hand en over twee maand is deze minister weg.” “Het is mooi dat nu de aanleg verder kan. Niet acceptabel is dat Rijkswaterstaat geen financiële verantwoordelijkheid neemt voor het tekort terwijl zij de dagelijkse leiding in handen hebben en dus mee verantwoordelijk zijn voor de tekorten. De gedeputeerde en de wethouder moeten vol inzetten op het bewerken van de minister, nu hebben ze een motie in de hand en over twee maand is deze minister weg.”

Kees Frenay, statenlid SP Groningen: “Die 95 miljoen worden nu eerst gedekt uit de budgetten voor de aanleg van de N33 en de Wunderlinie. De ontwikkeling van delen van de provincie dreigen zo de dupe te worden van de problemen bij Ring Zuid. Dat is voor onze fractie niet acceptabel. We zullen erop aan blijven dringen dat er aanvullend budget wordt gezocht om de gaten te dichten, zodat de projecten in de provincie gewoon door kunnen gaan. We kijken daarbij nadrukkelijk naar Het Rijk. Bij de komende kabinetsformatie scherp zijn dus!”

Foto: SP Groningen