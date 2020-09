SP: “Sancties voor Vindicat kunnen niet nog langer uitblijven”

De SP in Groningen vindt dat burgemeester Schuiling met sancties moet komen voor het wangedrag bij studentenvereniging Vindicat. De afgelopen jaren kwam de vereniging meerdere malen in opspraak door wangedrag, overlastgevende studentenhuizen en mishandelingen tijdens ontgroeningen.

Ook tijdens de coronapandemie raakt Vindicat in opspraak met vreemd geplande skivakanties naar besmet gebied en feestjes in het clubgebouw. Gisteravond verschenen wederom foto’s van een vol dakterras met feestende clubleden. De SP wil dat burgemeester Schuiling ingrijpt.

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk:

“Deze coronapandemie is voor vele mensen zwaar. Wij begrijpen dat het voor jongeren ook niet altijd makkelijk is om zich omwille van de volksgezondheid steeds aan de regels te moeten houden. Gelukkig doen de meeste mensen dat wel. Nu het aantal besmettingen weer toeneemt, is het des te schadelijk wanneer een groep mensen zich van de geldende regels lijkt te onttrekken. Met dit gedrag riskeert Vindicat dat veel meer studenten en personeel van de universiteit besmet raken.”

Dijk doelt hiermee op de vele huisfeestjes die in Vindicathuizen worden georganiseerd die voor overlast zorgen en de feestjes die in het clubgebouw plaatsvinden.

Dijk: “Waar we stadions voor voetbalsupporters sluiten, cafés extra vroeg dicht moeten en sluiten wanneer zij de regels onvoldoende naleven, lijkt Vindicat onschendbaar in Groningen. Wanneer komt het moment dat burgemeester Schuiling wel ingrijpt en Vindicat beboet, vergunningen ontneemt of het clubgebouw sluit?”

Momenteel werkt de gemeente Groningen aan een campagne gericht op het gedrag van jongeren en studenten.

“Die campagne moet gericht zijn aan alle jongeren en studenten in Groningen. Maar de aanpak van Vindicat hoeft er niet één met fluwelen handschoentjes te zijn. De tijd dat de burgemeester en gemeente Vindicat positief benaderen moet voorbij zijn.” Aldus SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk.

Volgens de SP is het kwalijk dat er een vereniging in Groningen actief is die zich onttrekt van heersende normen in de samenleving. Dijk: “Al voor de coronapandemie waren er vele incidenten met normoverschrijdend gedrag bij Vindicat. Dat schaadt het beeld van studenten in het algemeen. Nu schaadt het ook het beeld van al die jongeren en studenten die zich in Groningen wel aan de coronamaatregelen houden.”

Aanstaande woensdag vraagt de SP welke sancties burgemeester Schuiling aan Vindicat op wil leggen. In het politieke vragenuur om 15.30 uur zal de SP de kwestie aan de orde stellen.

Foto: SP Groningen