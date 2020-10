SP stelt vijfpuntenplan op voor verbetering jeugdzorg

Het gaat volgens de gemeenteraadsfractie van de SP niet goed met de jeugdzorg in Groningen. Daarom stelt de SP vijf punten voor om de jeugdzorg in Groningen te verbeteren.

De tekorten in de jeugdzorg stapelen zich al jaren op. Deels komt dit door overheveling van de jeugdzorg van het Rijk naar de gemeentes, maar ook doordat gemeentes in de provincie Groningen een duur, ingewikkeld en bureaucratisch systeem hebben opgetuigd waarmee bepaald wordt welk kind of jongere voor welk soort hulp en in aanmerking komt.

SP-raadslid Wim Koks:

"Er is sprake van meer dan 200 zorgaanbieders en tientallen zorgsoorten die in een vrije marktsysteem ingezet worden. Gevolg is dat de hoeveelheid dure, specialistische hulp van jaar tot jaar toeneemt, 9% van de jeugdigen heeft een vorm van hulp, dat er nauwelijks wordt samengewerkt en dat zorgcowboy's hun kans schoon zien met hoge winsten en onduidelijke bv's. Huisartsen, WIJ teams, ouders en jongeren zien door de bomen het bos niet meer en de gemeenten kijken aan tegen alleen maar stijgende tekorten."

De SP vindt dat het hele systeem op de kop moet om de hulp kunnen te verbeteren. Het beschikbare geld moet ingezet worden voor het doel waarvoor het bestemd is: kinderen en jongeren die minder kansen

hebben in hun ontwikkeling gelijke mogelijkheden te bieden op een toekomst die bij hen past.

De fractie stelt de volgende vijf punten voor om dit te kunnen realiseren:

De marktwerking afschaffen. Marktwerking stelt winst van de ondernemers voorop, drukt de kwaliteit, zit samenwerking in de weg en jaagt de kosten op. Jeugdzorg moet worden uitgevoerd door organisaties die niet voor de winst gaan en hiervoor subsidie krijgen van de gemeente. Bij jeugdproblematiek krijgt het gezin een verzorger. Eén op de 5 kinderen groeit op in armoede. Om een gezin dan draaiende te houden is een handen-uit-de-mouwen gezinsverzorger nodig die het gezin kent, op de hoogte is van wat er in de buurt speelt en mogelijkheden biedt. Een groot deel van de jeugdhulp wordt ondergebracht bij de WIJ-teams in de buurt. Zware, gespecialiseerde behandeling komt pas aan de orde als oorzaken in het kind of de jongere gelegen is en niet zozeer door sociaaleconomische omstandigheden worden veroorzaakt. Buurthuizen, speeltuinen, sportclubs, bewonersorganisaties en basisscholen krijgen meer mogelijkheden om in straten en buurten activiteiten te organiseren. Activiteiten die er op gericht zijn om de woonomgeving leuk te houden en kinderen die uit de boot dreigen te vallen op te vangen. De tijdrovende en zinloze indicaties schaffen we af. De beruchte keukentafelgesprekken die steeds vaker voor komen en de kosten op jagen. Jeugdhulp in de wijken wordt voor iedereen toegankelijk. Alleen als behandeling moet gaan plaatsvinden wordt in een indicatie nut en noodzaak bepaald door ouders en de hulpverleners in de wijken.

De gemeenteraad vergadert op woensdag 21 oktober over de toekomst van de jeugdzorg in Groningen. Tijdens deze vergadering zal SP-raadslid Wim Koks onder andere deze punten aan de orde stellen.

Foto: SP Groningen