SP trapt campagne af met bijeenkomst cruciale werkers

GRONINGEN – Op het Hanzeplein, met het UMCG op de achtergrond, trapte de SP de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Een logische plek, zo vertelt lijsttrekker Jimmy Dijk in zijn toespraak voor zo’n 30 aanwezigen. “Bij het uitbreken van de coronapandemie bleek overduidelijk welke mensen het land in de benen houden: de cruciale werkers. Zorgmedewerkers, leerkrachten, schoonmakers, vakkenvullers. Toch horen wij in de buurten en wijken te vaak dat deze mensen die het land in de benen houden moeite hebben om de rekeningen te betalen”, aldus Dijk, die vind dat dat anders moet én dat de gemeente daar wat aan kan doen.

1.000 nieuwe banen

Een van de plannen uit het verkiezingsprogramma van de SP is namelijk dat er 1.000 banen bij moeten komen bij de gemeente. Onder andere voor buurtwerkers, conciërges en in de reinigingsdienst. Maar ook doordat de gemeente volgens de SP zelf voorzieningen zoals deelscooters, fietsenabonnementen en bezorgdiensten moet opzetten en exploiteren en door werk dat is uitbesteed terug te draaien. Het weer in dienst nemen van de schoonmakers, zoals na lange strijd van schoonmakers gesteund door de SP onlangs gebeurde, dient als voorbeeld en inspiratie voor de campagne.

Op de bijeenkomst spreekt ook schoonmaakster en vakbondsvrouw Monika Eliens de aanwezigen toe: “Samen kunnen we door strijd dingen voor elkaar krijgen. Daarom ben ik ook lid geworden van de SP. Daarom sta ik ook op de lijst voor de SP. We hebben samen gestreden voor de schoonmaak en gewonnen. Nu gaan we de strijd aan voor een goede verkiezingsuitslag.”

‘Altijd in de buurt’

Na afloop van de aftrap trokken de SP’ers de Oosterparkwijk in om deur aan deur in gesprek te gaan over de aanstaande verkiezingen. De komende tijd organiseert de SP 15 bijeenkomsten in verschillende buurten van Groningen. Dijk zegt dat zijn partij hierin uniek is: “We doen dit ook buiten verkiezingstijd. Wij zijn de enige partij die altijd in de buurt is en samen met mensen verbeteringen voor elkaar bokst.”

