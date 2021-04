SP: “Uitspraken wethouder Diks over mensen in armoede zijn denigrerend en badinerend”

De SP-gemeenteraadsfractie in Groningen wil dat wethouder Diks woensdag verantwoording aflegt over haar denigrerende en badinerende uitspraken. Afgelopen vrijdag zei de wethouder dat “mensen in armoede goed moeten nadenken voordat ze aan kinderen beginnen” en dat de gemeente hiervoor een speciaal programma gaat oprichten.

Volgens de SP moet de wethouder haar werk gaan doen door te zorgen voor betere inkomensondersteuning, goede huisvesting en door schulden te voorkomen in plaats van mensen met zoveel dedain te zeggen hoe ze moeten leven. De SP wil dat wethouder Diks woensdag in het vragenuur verantwoording aflegt over haar uitspraken.

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk:

“Wethouder Diks heeft woensdag weer heel wat uit te leggen. Haar problemen en foute uitspraken stapelen zich op. Hierdoor verliest zij als wethouder armoedebeleid steeds meer vertrouwen zowel in de gemeenteraad als onder de bevolking.”

De SP vindt dat wethouder Diks haar tijd en energie daar aan moet besteden.

Dijk: “Dit soort verheven moralistische uitspraken waarmee wethouder Diks neerkijkt op mensen waar ze voor op zou moeten komen, zijn ongewenst en onacceptabel. De wethouder moet zich bezighouden met bestrijden van armoede door meer aan inkomensondersteuning te doen of door te voorkomen dat mensen grote schulden kunnen aangaan. Enkel wijzen op individueel gedrag is stigmatiserend, daarmee zet ze mensen categorisch weg.“

Al eerder keurde de gemeenteraad uitspraken van wethouder Diks af over mensen in armoede. Toen ging het over de uitspraak waarin Diks stelde dat sommige mensen het idee hebben dat “Als je thuis op de bank ligt, je ook wel geld krijgt”.

Volgens de SP stroken deze uitspraken totaal niet met de problemen waar mensen in armoede mee te maken hebben. “Het zijn uitspraken die mensen in hun waardigheid raken en tegelijk wethouderonwaardig zijn.” Aldus Dijk.

Foto: SP Groningen