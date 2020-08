De SP-fractie in de Groningse gemeenteraad had op vrijdag 21 augustus een live vodcast op Facebook. Hierin gingen SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk en SP-raadslid Daan Brandenbarg met elkaar in gesprek over de toekomst van het afvalbeleid en referenda in de gemeente Groningen.

Bekijk hier de video op YouTube:

Video of Heb je de SP-vodcast over afval en DIFTAR gemist? Kijk hem hier terug!

Beluister hem hier op SoundCloud:

Partijen zoals GroenLinks en D66 willen op 6 september Diftar invoeren. Dit nieuwe afvalsysteem houdt in dat je per zak of per kilo moet gaan betalen. De SP is hier tegen, want afval is een gezamenlijk probleem en dat moeten we samen oplossen.

Teken ook onze petitie 👉 ga naar groningen.sp.nl/diftar

Foto: SP Groningen