SP-voorstel aangenomen door gemeenteraad: geen kerncentrale in Groningen

Op voorstel van de SP heeft de gemeenteraad in Groningen tegen de komst van een kerncentrale in provincie Groningen besloten. Ook gaat Groningen met andere gemeenten gezamenlijk optrekken met de provincie om een mogelijke bouw van een kerncentrale te voorkomen.

De SP is van mening dat het winnen van grondstoffen voor een kerncentrale erg vervuilend is en dat kernafval vervolgens nog duizenden jaren gevaarlijk is voor mens en dier. Ook past een kerncentrale niet binnen de gemeentelijke en provinciale plannen voor groene hernieuwbare energie. Behalve de milieuoverwegingen zijn ook de bouwkosten en bouwtijd (meer dan 10 jaar) argumenten tegen een centrale.

SP-raadslid Bob de Greef:

SP-raadslid Bob de Greef:

"Het is te merken dat premier Rutte niet weet wat er in Groningen speelt door zo gemakkelijk Groningen als plek te noemen voor een kerncentrale. Naast decennia de gevolgen en schade te hebben ervaren van de gaswinning, is het onaanvaardbaar dat Groningen weer blootgesteld wordt aan een onnodig en milieubelastend risico op initiatief van de overheid."

Behalve een voorstel in de gemeenteraad en provincie, is de SP ook landelijk bezig om de bouw van een kerncentrale in Groningen te voorkomen. Donderdag 4 maart zal er in de Tweede Kamer een voorstel worden die de bouw van een kerncentrale in Groningen uitsluit.

SP-Tweede Kamerlid Sandra Beckerman: “Een volgend kabinet moet de ellende die is aangericht met de gaswinning eindelijk echt oplossen en investeren in Groningen. Kerncentrales zijn duur, er is nog geen oplossing voor het afval en er zijn veiligheidsrisico’s. Het is dus sowieso al geen goed idee er één te bouwen, en al helemaal niet in een aardbevingsgebied!”

Foto: SP Groningen