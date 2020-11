SP wil actievere rol gemeente bij misstanden Woldring-locatie

De SP-fractie in de gemeenteraad van Groningen wil dat de gemeente zich actiever gaat inzetten om de problemen en misstanden bij de Woldring-locatie op te lossen. Eerder kwamen huurders en de SP al in actie omdat er onterecht bemiddelingskosten worden gerekend, de mechanische ventilatie geregeld kapot is, de klimaatbeheersing niet goed werkt en bewoners last hebben van lekkage en loslaten badkamertegels.

Daarnaast krijgen huurders allerlei extra kosten voor voorzieningen die zij niet gebruiken zoals geld voor de sauna, sportschool en moeten zij sinds kort ook extra betalen voor scooterparkeerplekken.

Afgelopen week kwam daar het probleem van luchtverontreiniging bij. Bewoners hebben metingen laten verrichten waaruit blijkt dat de afzuiging van lucht niet werkt en hierdoor ernstige overschreidingen van fijnstof in de studio’s ontstaat.

De SP wil dat het gemeentebestuur middels het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag ingrijpt.

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk:

“Woldring Verhuur B.V. blijft aan de lopende band fouten maken en reageert lakoniek op de klachten. Huurders zitten met de problemen en verkeren nu in een ongezonde leefsituatie. Het is de hoogste tijd dat het gemeentebestuur ingrijpt.”

De aanpak van huisjesmelkers is de afgelopen jaren mede onder druk van studenten, (jonge) huurders en de SP flink aangescherpt.

Dijk: “Deze harde aanpak moet voor alle particuliere verhuurders gaan gelden, waaronder Woldring Verhuur B.V. Nu gebruiken zij het gebrek aan betaalbare woningen als goudmijn voor hun eigen gewin.”

Het vergunningenstelsel voor kamerverhuur kan ervoor zorgen dat kamerverhuurders die zich misdragen beboet worden of dat hun verhuurvergunning wordt ingetrokken.

“Als Woldring Verhuur B.V. een kamerverhuurder was, had de gemeente zijn vergunning kunnen intrekken. Deze druk op het leveren van kwalitatief goede woonruimte bestaat bij dit soort particuliere verhuurders nu niet. Het zou goed zijn dit vergunningenstelsel uit te breiden naar de gehele particuliere verhuur.” Aldus SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk.

In schriftelijke vragen wil de SP-fractie weten hoe ver de gemeente is met het uitvoeren van onderzoek middels het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag naar de verhuurder Wolding Verhuur B.V. Dit onderzoek had het gemeentebestuur toegezegd na eerder vragen van de SP.

Daarnaast roept de SP het gemeentebestuur op om een actievere rol in te nemen in het bijstaan van gedupeerde huurders van de Woldring-locatie.

Foto: SP Groningen