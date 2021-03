SP wil baan- en werkgarantie voor schoonmakers gemeentelijke panden

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk wil dat de schoonmakers van de gemeentelijke panden van Groningen een baan- en werkgarantie krijgen. In december besloot de gemeenteraad mede op initiatief van de SP om de schoonmakers in gemeentelijke dienst te nemen in plaats van uit te besteden aan commerciële bedrijven.

Omdat wethouder Chakor aangeeft meer tijd nodig te hebben om dit voor te bereiden, wil de SP dat de huidige schoonmakers een baan- en werkgarantie krijgen. Volgens de SP had wethouder Chakor dit veel eerder moeten voorbereiden en moet zij daarom schoonmakers nu zekerheid bieden.

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk:

“Het is een grote verbetering als schoonmakers straks in vaste dienst komen. Zij krijgen daardoor meer zekerheid en gaan fors meer verdienen. Maar we weten dat schoonmaakbedrijven aan het einde van hun contract er alles aan doen om nog zoveel mogelijk geld uit de opdracht te persen. Daartegen moet de gemeente de schoonmakers beschermen.”

Op het aangenomen voorstel in december heeft het college van burgemeester en wethouders met een brief gereageerd. Hierin geeft de wethouder aan dat de schoonmakers op zijn vroegst op 1 januari 2024 in gemeentelijke dienst kunnen komen.

Dijk: “Dit toont ook aan dat de gemeente nu zelf alleen zogenaamde marktconsultaties, maar nog geen eigen schoonmaak kan organiseren.” Volgens de SP-voorman laat dit zien wat er na grove afbraak weer allemaal opnieuw opgebouwd moet worden.

“De vermarkting en privatisering hebben onze overheid uitgekleed. Dat moet we weer opbouwen om dingen structureel te verbeteren. Zo moet dat bijvoorbeeld ook in de zorg, het openbaar vervoer, de energie en de post en pakketbezorging.” Aldus Dijk.

Foto: SP Groningen