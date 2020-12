SP wil 'Mega Commercie Tax' voor grote reclame-uitingen

De gemeenteraadsfractie van de SP wil dat grote reclame-uitingen meer belast worden. Volgens de partij betalen grote winstgevende bedrijven nu te weinig voor hun commerciële uitingen in de publieke ruimte.

De Partij voor de Dieren is het hiermee eens. Beide partijen werken aan een voorstel voor de gemeenteraadsvergadering op woensdag 16 december. De Mega Commercie Tax moet ervoor zorgen dat er via grote bedrijven meer inkomsten bij de gemeente binnenkomen of dat er minder grote (licht)reclame-uitingen in de publieke ruimte zichtbaar worden.

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk:

“Onze mooie stad met mooie gebouwen moeten beschermd worden tegen de schreeuwende commercie en horizonvervuiling van het grootbedrijf. Hier kunnen en moeten we iets aan doen.”

Volgens de SP en PvdD sluit een Mega Commercie Tax goed aan bij de uitgangspunten van het reclamebeleid van het college en de coalitiepartijen GL, PvdA, D66 en CU. In de reclamenota staat als uitgangspunt dat men terughoudend wil zijn met reclame-uitingen als waarden zoals rust, donkerte en verkeersveiligheid in het geding komen.

Dijk: “Het zijn niet de MKB’ers met deze gigantisch reclame-uitingen. Het zijn de grote winstgevende bedrijven. Het wordt tijd dat zij hun eerlijke deel gaan betalen. Ook aan onze Groninger samenleving.”

Woensdag 16 december doen de SP en PvdD het voorstel voor een Mega Commercie Tax. Dan bespreekt de gemeenteraad het reclamebeleid.

Foto: SP Groningen