SP wil openheid over terugbetalen wachtgeld wethouder Diks

De Groningse gemeenteraadsfractie van de SP roept wethouder Dik (GroenLinks) op om openheid te geven over het terugbetalen van haar wachtgeld.

In de periode 2017 tot 2020 was wethouder Diks lid van de Tweede Kamer en liet haar inkomen aanvullen met wachtgeld van de gemeente Leeuwarden waar zij in de periode daarvoor wethouder was. Tijdens haar benoeming als wethouder in Groningen ontstond ophef over dit gebruik van wachtgeld waarop wethouder Diks een betalingsregeling met de gemeente Leeuwarden trof.

In schriftelijke vragen aan het college van B&W roept de SP-fractie wethouder Diks op om openheid van zaken te geven over haar betalingsregelingen en of het ontvangen aangevulde wachtgeld terugbetaald is of niet. Volgens de SP is dit belangrijk is voor het vertrouwen van Groningers in de volksvertegenwoordiging en bestuurders van Groningen.

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk:

“Als wethouder armoedebeleid, schuldenproblematiek en inkomensondersteuning neemt wethouder Diks beslissingen over mensen die geen cent te makken hebben. Het is al pijnlijk genoeg dat deze bestuurder haar torenhoge inkomen liet aanvullen met wachtgeld. Het zou haar nu ook sieren om openheid over het terugbetalen hiervan te geven.”

Daarnaast wil de SP weten of het college van B&W met de SP van mening is dat openheid en transparantie over ontvangen vergoedingen en betalingsregelingen van volksvertegenwoordigers en bestuurders van groot belang is voor het vertrouwen in de overheid en politiek.

“Sinds de aankondiging in mei 2020 dat wethouder Diks een betalingsregeling heeft getroffen, is er niets meer bekend gemaakt. Tot nu toe hebben we alleen van wethouder Diks gehoord dat zij dit persoonlijke kwestie vindt en dat zij hier zelf niet meer duidelijkheid over wil geven. Wij kunnen ons voorstellen dat de andere wethouders en de burgemeester hier ook een mening over hebben.” Aldus Dijk.

Het college van B&W moet binnen drie weken de schriftelijke vragen van de SP beantwoorden. Mocht de partij de antwoorden onvoldoende vinden dan kan er alsnog een debat over de kwestie worden gevoerd.

