SP wil structurele hulp voor leerlingen zonder laptop

Door de coronacrisis is naar boven gekomen dat er honderden leerlingen in de gemeente Groningen zijn die geen laptop of computer hebben, wat een zorgelijke achterstand betekent in het volgen van onderwijs.

Het ontbreken van deze noodzakelijke apparatuur kwam aan het licht toen er vanwege de lockdown werd overgestapt op thuisonderwijs en heel veel leerlingen daar niet aan mee konden doen. De gemeente heeft nu 600 laptops uitgeleend, maar dat is maar voor tijdelijk. De SP wil dat er een structurele oplossing komt.

Raadslid Lucy Wobma:

‘Een goede laptop en internetverbinding is onmisbaar om mee te kunnen doen in het onderwijs. Alle communicatie en contact met docenten en medeleerlingen gaat digitaal, zonder dat ben je hier van afgesneden. Het is schrijnend en onacceptabel dat zoveel leerlingen in zo’n situatie zitten.’ ‘Een goede laptop en internetverbinding is onmisbaar om mee te kunnen doen in het onderwijs. Alle communicatie en contact met docenten en medeleerlingen gaat digitaal, zonder dat ben je hier van afgesneden. Het is schrijnend en onacceptabel dat zoveel leerlingen in zo’n situatie zitten.’

Om mee te kunnen draaien in de digitale ontwikkeling in het onderwijs heb je een goede, niet te oude laptop nodig, die ook nog wel eens kapot kan gaan. Ook moet je een goede internetverbinding hebben om de programma’s goed aan te kunnen. Dat vraagt een doorlopende investering en het lukt veel ouders niet om dat bij te benen.

Er bestaat een regeling waarin ouders een tegemoetkoming kunnen aanvragen voor de aanschaf van een laptop of pc. Maar die is, zo blijkt, bij vele ouders niet bekend. Daarnaast is de regeling alleen voor het middelbare onderwijs, terwijl op de basisschool ook thuisopdrachten gemaakt moeten worden en je ook een smartphone moet hebben om mee te kunnen doen in bijvoorbeeld de groepsapps.

De SP vraagt het college dan ook om een uitbreiding en meer bekendheid van deze regeling. Daarnaast moet er snel een plan komen om ook na de lockdown leerlingen zonder juiste middelen actief te benaderen en te helpen.

