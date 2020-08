SP zendt vodcast over afvalbeleid en referenda uit

De SP-fractie in de Groningse gemeenteraad komt aanstaande vrijdagavond met een live videopodcast. Hierin gaan SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk en SP-raadslid Daan Brandenbarg met elkaar in gesprek over de toekomst van het afvalbeleid en referenda in de gemeente Groningen.

In september beslist de gemeenteraad van Groningen of inwoners per zak of volle afvalbak moeten gaan betalen. Ook wordt er over het SP-voorstel voor lokale referenda besloten.

De SP komt met de videopodcast om Groningers beter te informeren over de besluiten die in de gemeenteraad worden genomen worden. Natuurlijk kunnen Groningers ook vragen aan de SP-fractie stellen.

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk:

“Groningers zijn door het gemeentebestuur onvoldoende in de gelegenheid gesteld om hun mening over het afvalbeleid te geven. Daarom gaat de SP de wijken in zodat mensen onze petitie tegen DIFTAR – het betalen per zak of volle bak – kunnen tekenen. Omdat wij altijd op zoek zijn naar manieren om meer mensen bij ons politieke werk te betrekken organiseren we vrijdag deze video podcast.”

Achter het principe van DIFTAR gaat volgens de SP een verkeerde politieke boodschap schuil.

SP-raadslid Daan Brandenbarg: “DIFTAR legt de verantwoordelijkheid eenzijdig bij het individu terwijl echte vervuilers zoals supermarkten en de verpakkingsindustrie vrijuit gaan. Wij zien afval een gezamenlijk probleem en willen politieke en collectieve oplossing. Wij zien, horen en krijgen veel steun van Groningers in ons verzet tegen DIFTAR.”

Eerder stelde de SP voor een referendum over DIFTAR te houden. Brandenbarg heeft als SP-woordvoerder lokale democratie ook een voorstel voor lokale referenda gemaakt.

“Groningers moeten de kans krijgen om over belangrijke onderwerpen het laatste woord te hebben. In ons voorstel geven wij hen hier de mogelijkheid voor.” Aldus Brandenbarg.

De videopodcast is vrijdag 21 augustus vanaf 19.30 uur te zien op de facebook-pagina van de SP Groningen (facebook.com/spgroningen). Via deze pagina kunnen mensen ook vragen aan de SP-fractie stellen.

Foto: SP Groningen