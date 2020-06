SP: “Zolang de crisis duurt moeten politici een kwart van hun vergoedingen afstaan”

De SP-fractie in Groningen wil dat gemeenteraadsleden en wethouders een deel van hun vergoedingen inleveren. Dit geldt moet geïnvesteerd worden in mensen die het hardste getroffen worden door de coronacrisis.

Door 25% van de raadsvergoedingen en 12,5% van de wethoudersalarissen af te dragen, kan er bijna 900.000 euro in een solidariteitsfonds voor armoedebestrijding gestort worden. Dit voorstel zal de SP in de gemeenteraad van aanstaande woensdag doen.

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk: “Wat de burgemeester kan afdragen zien wij als een bonus voor het solidariteitsfonds.”

Dijk gaat verder:

“De coronacrisis heeft aangetoond dat samenwerking en solidariteit onmisbaar voor onze samenleving zijn. De politiek moet in deze tijd de solidariteit organiseren. Zolang de coronacrisis duurt moet de politiek het goede voorbeeld geven.” De socialisten vinden het meer dan een symbolisch voorstel. Dijk: “900.000 euro is een heleboel geld. Dat is moeilijk elders in de gemeentebegroting te vinden en is zeker voor mensen die inkomensondersteuning nodig hebben geen overbodige luxe.”