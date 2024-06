Speciaal 3voor12-podium tijdens GroningenSail aan Hoge der A

Op 7 & 8 juni wordt er in aanloop naar DelfSail, in Groningen Stad ook een Sailevenement georganiseerd: GroningenSail. Hier komen enkele van de longships die in Delfzijl te zien zullen zijn, naar Stad. Aan het Hoge der A wordt daarom veel vermaak georganiseerd, waaronder het 3voor12-podium!

Voor de gelegenheid hebben we een paar parels uit de Groningse klei getrokken die op zaterdagavond voor veel vertier zullen zorgen. Vanaf 18:00 uur is het podium bij de Visserbrug van ons en presenteren we vijf acts: De Koots, Hister, Them Dirty Dimes, Novko en Dylamic. Tussendoor houdt dj TheRalfenatorX de energie hoog met frisse hitjes.

Timetable:

18:00 De Koots

19:00 Hister

20:00 Them Dirty Dimes

21:00 Novko

22:00 Dylamic

Het programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Groningen.

Foto: 3voor12 Groningen