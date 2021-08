Speelfestival in Selwerd geopend door Tjeerd van Dekken

SELWERD – Gedeputeerde Tjeerd van Dekken (PvdA) opende maandag het Speelfestival in Selwerd door het opzetten van de eerste tent in de speeltuin.

De kinderen uit de wijk Selwerd kunnen deze week ’s middags meedoen aan allerlei zomerse activiteiten op de mini-camping. En in de nacht van donderdag op vrijdag kunnen ze zelfs een nachtje slapen op het terrein. Ook bij andere speeltuinen in de stad worden deze zomer activiteiten georganiseerd met financiële steun van de gemeente Groningen voor gezinnen die niet op vakantie gaan of vanwege de coronamaatregelen niet kunnen.

Foto: RDB Producties