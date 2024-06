SPOT verstopt op 4 en 6 juni kaarten voor shows van o.a. The War On Drugs in Stad

Vandaag en op donderdag 6 juni verstopt SPOT op verschillende plekken in Stad kaartjes voor voorstellingen en optredens. De actie is ter gelegenheid van de start van het nieuwe seizoen en de hoge bezoekersaantallen van vorig jaar.

Honderden, misschien wel duizenden mensen baalden als een stekker toen de show van The War on Drugs in SPOT in 18 seconden uitverkocht. Later gingen ook de kaartjes voor Di-Rect en Madness als warme broodjes. Het vorige seizoen liep ook op rolletjes en was met 337.479 bezoekers zelfs het best bezochte jaar ooit.

Daarom heeft de organisatie besloten om iets ludieks te doen met de start van het nieuwe seizoen. In de trend van de vele tiktokaccounts die geld verstoppen voor hun volgers, worden er op 4 en 6 juni op diverse plekken in de stad kaartjes voor (uitverkochte) shows geplant. Hier zitten niet alleen kaarten tussen voor The War on Drugs, maar ook voor TikTok Tammo, NITE, Madness, DI-RECT en Claude. Hints worden gegeven via de instagramstories van SPOT.

Foto: 3voor12 Groningen