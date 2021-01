Stadjers staan op voor Stad: geen rellen in Groningen

GRONINGEN – Tientallen Stadjers stonden woensdagavond zij aan zij met de politie om te laten zien dat Groningen geen rellen tolereert.

De inwoners verzamelden zich rond 20.00 uur op de Grote Markt. Volgens de Groninger Gezinsbode bestond de groep voor een deel uit mensen die nieuwsgierig waren en een deel dat de politie wilde ondersteunen bij het voorkomen van rellen, waaronder ongeveer 50 supporters van FC Groningen. Zij wilden het signaal afgeven dat Groningen geen rellen tolereert.

Alles onder controle

Reden voor de bezorgdheid waren berichten op sociale media die opriepen tot rellen in de binnenstad. En hoewel de politie aangaf dat het niet altijd duidelijk is of deze berichten echt zijn, was zij gisteren zichtbaar aanwezig. Daarbij werd zij preventief ondersteund door de Mobiele Eenheid (ME) en de groep burgers. Volgens 112Groningen hadden zij alles onder controle.

Rustige sfeer

Een van de aanwezigen liet op Twitter weten dat er een rustige sfeer hing. Er deden zich dan ook geen ongeregeldheden voor. Rond de intrede van de avondklok verzocht de politie iedereen om naar huis te gaan. Dat gebeurde zonder problemen en omstreeks 21.00 uur was de Grote Markt weer leeg. Niemand is aangehouden.

Foto: RDB Producties