Stadspartij: ‘Vernoem Stadspark naar Jan Evert Scholten’

GRONINGEN – De Stadspartij in Groningen stelt voor om het Stadspark te hernoemen naar de Groninger Jan Evert Scholten.

Jan Evert Scholten was de zoon van een rijke industrieel die aan het begin van de negentiende eeuw onder andere het Stadspark aan de Stadjers schonk. Hij was eigenaar van de grond en wilde dat de mensen konden genieten van rust, de natuur en recreatie. Ook richtte Scholten de Vereniging Volkstuinen Tuinwijck op en was hij initiatiefnemer van Grunniger Sproak. Kortom, een betrokken Groninger die het beste voorhad met de inwoners van de stad.

Omdat de gemeenteraad op 2 juni een beslissing neemt over de toekomst van het Stadspark, vindt de Stadspartij het een goed moment om de belangrijke schenking van Scholten nog meer eer aan te doen. De Stadspartij heeft daarom een motie ingediend om het Stadspark naar Jan Evert Scholten te vernoemen.

Foto: Rudmer Zwerver